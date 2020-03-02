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Koronavirüs o ülkeye de sıçradı: 2 kişi tedaviye alındı

Koronavirüs o ülkeye de sıçradı: 2 kişi tedaviye alındı

Portekiz'de ilk kez Korona vakası görüldüğü ve virüs telhis edilen 2 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsü Portekiz’e de sıçradı. Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido düzenlediği basın toplantısında, ülkede ilk kez Korona virüsü görüldüğünü duyurdu. Yurt dışı seyahatinden dönen 2 kişide virüs teşhis edildiği ifade edilen Temido, hastaların Porto’daki bir hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Temido, vakalardan birinin 60 yaşında olduğunu ve yakın zamanda İtalya’ya seyahat gerçekleştirdiğini, 33 yaşındaki diğer hastanın ise İspanya’nın Valencia kentine seyahat ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Temido, İtalya ve Çin’den gelenler de dahil olmak üzere ülkeye gelen yolcuların denetiminin genişletileceğini ifade etti.


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