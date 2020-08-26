Koronavirüs mutasyona uğrayıp yine bulaştı

Koronavirüs salgını etkisini artırmaya devam ediyor. Bilim insanları Hong Kong’ta ilk defa 33 yaşındaki sağlıklı bir erkeğe koronavirüsü yendikten 4.5 ay sonra yeniden virüs bulaştığını aktardı. Virüsün genom diziliminin ilk bulaşan virüsten “tamamen farklı” olduğunu açıklayan uzmanlar, bunun dünyada ilk kanıtlanmış yeniden enfeksiyon vakası olduğunu aktardı.

HASTA İSPANYA’DAN GELDİ



Hong Kong Üniversitesi tarafından yayınlanan raporda, adamın ilk kez virüse yakalandığında hafif semptomlar gösterdiği ve 14 gün hastanede kaldığı ifade edildi. Bilim insanları, 15 Ağustos’ta İspanya’dan Hong Kong’a geldiği sırada adama yapılan Kovid-19 testinin sonucunun semptom göstermemesine rağmen pozitif çıktığını aktardı.

BAĞIŞIKLIK KISA SÜRDÜ



Uzmanlar, hastanın semptom göstermeme nedeninin kazandığı bağışıklık olabileceğini öne sürerken, Kovid-19’a karşı bağışıklığın kısa ömürlü olmasının tekrardan enfekte olmayı tetikleyebileceğini iddia etti. Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulunda Profesör Brendan Wren “Bu çok nadir görülen bir yeniden enfeksiyon örneğidir. Bu küresel Kovid-19 aşılarını geliştirme yönündeki çabayı boşa çıkarmamalı. Mutasyona uğraması beklenen bir şey” dedi.