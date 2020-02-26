Koronavirüs İtalya'dan Cezayir'e sıçradı: Ülkede ilk kez tespit edildi
Çin'den dünyaya yayılan ölümcül virüs salgınında son olarak İtalya'dan Cezayir'e gelen bir kişide kovid-19 tespit edildiği açıklandı. Bir klinikte karantinaya alınan hastanın, 17 Şubat'ta İtalya'dan ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.
Cezayir'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
CEZAYİR'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, Cezayir devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen testler sonucu İtalyan vatandaşı bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.
Buziyd, bir klinikte karantinaya alınan hastanın, 17 Şubat'ta İtalya'dan ülkeye geldiğini kaydetti.
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 11'e, virüs bulaşan kişi sayısı ise 322'ye ulaştı.