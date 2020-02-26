Koronavirüs İtalya'dan Cezayir'e sıçradı: Ülkede ilk kez tespit edildi

Cezayir'de ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

CEZAYİR'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, Cezayir devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen testler sonucu İtalyan vatandaşı bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Buziyd, bir klinikte karantinaya alınan hastanın, 17 Şubat'ta İtalya'dan ülkeye geldiğini kaydetti.

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 11'e, virüs bulaşan kişi sayısı ise 322'ye ulaştı.