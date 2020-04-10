Koronavirüs havada cirit atıyor

Koronavirüs salgınının sarstığı Avrupa’da birçok ülke normalleşme için tarih vermeye başladı. 115 binden fazla pozitif vakanın tespit edildiği Almanya’da 2 bin 451 kişi can verdi. Ancak yeni vaka sayısı düşüyor, iyileşenlerin sayısı hızla artıyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Hayat, önümüzdeki haftadan sonra yavaş yavaş normalleşecek” dedi. İsviçre Meclisi, şu ana dek 24 bin 46 vakanın görüldüğü, 948 kişinin öldüğü ülkede önlemlerin 26 Nisan’dan başlayarak azaltılmasına karar verdi. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesindeki sokağa çıkma kısıtlamalarının nisan sonundan itibaren gevşetilmeye başlayabileceğini söyledi. Avusturya hükümeti 14 Nisan’dan başlayarak dükkanların aşamalı şekilde yeniden açılmasına yönelik zaman çizelgesi hazırladı. 21 bin 768 vaka ve 2396 ölümün görüldüğü Hollanda’da ise, 15 Mart’ta başlayan sıkı önlemler, 28 Nisan’dan itibaren normalleşmeye başlıyor.

Almanya Başbakanı Merkel, daha 2 gün önce önlemleri gevşetmek için erken olduğunu ifade etmiş, AB’nin tarihi bir kriz yaşadığını söylemişti.

ARTIŞLAR SÜRÜYOR



Belçika’da vaka sayısı son 24 saatte 1580 artarak 24 bin 983’e ulaştı. Ancak Başbakan Sophie Wilmes, kısıtlamaların 19 Nisan’a kadar süreceğini açıkladı. Çin’de yeni vaka sayısında iki gündür hafif artış kaydediliyor. Buna rağmen Çin’in en büyük şehirlerinden Şanghay’da kapatılan ortaokul ve liselerin 27 Nisan’da yeniden açılacağı açıklandı. Fransa’da yaş ve hastalık faktörlerini inceleyerek nüfusun 4’te 1’inin ölümcül risk altında olduğunu belirten bilim konseyi, 17 milyon kişinin ölebileceğini belirtti.

ABD VE AVRUPA KENDİ İÇİNDE VİRÜS TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR

Daha koronavirüs ülkeye sıçramadan pek çok dış hat seferini durduran, geçtiğimiz haftalarda da şehirler arası ulaşımları minimuma indiren Türkiye’ye kıyasla dünyada vurdumduymazlık hakim. Virüsün merkezi haline gelen ABD ile hala azımsanmayacak vaka ve ölü sayısına sahip Avrupa ülkelerindeki iç hat uçuşları yoğun şekilde devam ediyor. Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasında ABD hava sahasındaki özellikle uçak trafiğinin diğer ülkelere göre çok daha fazla olduğu göze çarptı. Ülkede iç hat uçuş trafiğinin yoğun olduğu gözlendi. Doktorlar ABD’de uçuş trafiğinin bu şekilde devam etmesi halinde ülkede koronavirüs vaka sayısında artışların devam edeceği öngörüsünde bulunuyor. Aynı uygulamada Türkiye üzerindeki uçuş sayısının ise ne kadar azaldığı göze çarptı.