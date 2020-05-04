Koronavirüs Filistin'i parçalayabilir

ABD’li Temsilciler Meclisi üyeleri, Kovid-19 salgını kapsamında Başkan Trump yönetimine Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yapılan mali yardımların durdurulması kararını geri çekme çağrısında bulundu. Filistin asıllı Müslüman vekil Rashida Tlaib ve Yahudi Amerikalı vekil Alan Lowenthal, Washington Post gazetesine yazdığı makalede “Tıbbi ve finansal yardım olmadan Filistin halkının sınır tanımayan Kovid-19 virüsünden çok etkileneceği açık” ifadelerini kullandı.

2018’DE SONLANMIŞTI



Trump yönetimi 2018’de, ABD’nin UNRWA’ya yaptığı mali yardımları tamamen durdurma kararı almış, artık “bu yükü” tek başlarına taşımayacaklarını savunmuştu.