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  3. Koronavirüs bu defa da Latin Amerika'ya sıçradı!

Koronavirüs bu defa da Latin Amerika'ya sıçradı!

Koronavirüs bu defa da Latin Amerika'ya sıçradı!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasına bu defa da Brezilya'da rastlandı. Böylelikle virüs Güney Amerika kıtasına geçmiş oldu.

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının görüldüğü İtalya'nın Lombardiya bölgesine 9-21 Şubat'ta iş için seyahat eden, Sao Paulo şehrinde yaşayan 61 yaşındaki Brezilyalı bir iş adamının, hastalık şüphesiyle dün hastaneye başvurduğu belirtildi.

Yapılan testler sonucu hastanın Kovid-19 taşıdığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, hastanın yolculuk sırasında, Brezilya'ya döndüğü sürede ve hastaneyi ziyaretinde temas kurduğu kişilerin araştırıldığı kaydedildi.

Hasta, Brezilya'da ve Güney Amerika kıtasının genelinde karşılaşılan ilk Kovid-19 vakası oldu.

İtalya'da Kovid-19, şu ana kadar 8 bölge ve bir özerk eyalette 322 kişide tespit edildi. En çok vaka, 240 hastayla Milano kentinin merkezi olduğu Lombardiya Bölgesi'nde görüldü.


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