Koronavirüs Asya borsalarını vurdu!

Koronavirüs nedeniyle Asya borsalarında genellikle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Asya borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle sert bir şekilde değer kaybederken, Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 717'ye çıktı.

Güney Kore, İran ve İtalya'da ölü ve vaka sayılarındaki artış, salgının ekonomiye etkilerinin tahminlerden daha güçlü ve uzun süreli olabileceğine ilişkin endişeleri de artırdı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çin'de son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,60 azalarak 3.013,05 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,79 gerileyerek günü 22.426,19 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 110,4 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,55 düşüşle 40.060,27 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,88 kayıpla 26.655,47 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,28 azalışla 2.076,77 puanda seyrediyor.