Koronavirüs aşısı için tarih verildi, Avrupa Birliği karıştı

ABD'nin olumsuz bir durumun gelişmemesi halinde Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 10 Aralık itibarıyla dağıtımına başlanabileceğini açıklamasının ardından Avrupa Birliği (AB) karıştı. 160 milyon dozluk ilk seride ne kadar aşının hangi ülkeye gideceği konusunda anlaşmazlık olduğu belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre ABD Sağlık Alex Azar düzenlediği basın toplantısında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi. Azar, "Her şey yolunda giderse, birkaç hafta içinde, 10 Aralık'tan hemen sonra tescillenmiş aşının dağıtımına başlayabiliriz. Öte yandan AstraZeneca İngiltere ve Brezilya'daki klinik deneylerinden umut verici veriler sundu. AstraZeneca'dan 300 milyon doz aşı satın almak konusunda anlaşmamız var" ifadelerini kullandı.

AŞI DAĞITIMI BAŞLIYOR

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar olumsuz bir durumun gelişmemesi halinde Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 10 Aralık itibarıyla dağıtımına başlanabileceğini açıkladı.

AVRUPA BİRLİĞİ KARIŞTI

ABD'den gelen son dakika aşı açıklamasının hemen ardından Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ABD ilaç şirketi Moderna ile 160 milyon doz Covid-19 aşısı için Çarşamba günü anlaşma imzalayacağını duyurdu.

HANGİ AB ÜLKESİ NE KADAR AŞI ALACAK

Ancak açıklamanın ardından Avrupa Birliği ülkelerinde aşının önce hangi AB ülkesine ne kadar doz gideceği konusunda anlaşmazlıkların olduğu bilgisi yayıldı. Almanya ve Fransa'da yayın yapan medya kuruluşları anlaşma kapsamındaki 160 milyon dozluk ilk seride ne kadar aşının hangi ülkeye gideceği konusunda bir belirsizlik olduğunu duyurdu.