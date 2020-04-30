Koronavirüs araştırmasında yeni gelişme: Havadaki minicik damlalarda kalıyor

Çin’in Wuhan kentindeki iki hastanede gerçekleştirilen araştırmada bilim insanları havada bulunan damlacıklarda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Havada süzülen partiküllerin çaplarının bir inçin (yaklaşık 2.5 santimetre) 10 binde 1’i kadar olduğu açıklandı.

30 NOKTADAN TOPLANDI



Wuhan Üniversitesi’nin kentte iki hastanenin içindeki ve çevresindeki 30 noktadan şubat ve mart aylarında alınan örnekler üzerindeki araştırması, iyi havalandırılan kamusal alanların büyük çoğunluğunda ise havada virüs partikülü bulunmadığını tespit etti. Dünya Sağlık Örgütü daha önce hastalığın ufak damlacıklar aracılığıyla yayıldığına ihtimal vermemiş, damlacıkların havada çok uzun süre kalmadığını açıklamıştı.