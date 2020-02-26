Koronavirüs bu kez de Alman ordusuna sıçradı!

Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir askerin koronavirüs semptomları göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İHA'nın aktarmış olduğu habere göre, Alman Hava Kuvvetlerine mensup bir asker koronavirüs şüphesiyle Koblenz kentindeki askeri hastaneye kaldırıldı. Korona virüsü semptomlarının görüldüğü askerin gözetim altına alındığı ve hızlı bir şekilde gerekli testlerden geçirileceği belirtildi. Köln kentindeki askeri üsse giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Almanya genelinde 17 koronavirüs vakası olduğu biliniyor.