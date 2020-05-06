Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,1585
  • 7,7451
  • 388.954
  • 98886.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Koronanın ortaya çıktığı Wuhan'da okullar açıldı

Koronanın ortaya çıktığı Wuhan'da okullar açıldı

Koronanın ortaya çıktığı Wuhan'da okullar açıldı

Çin'in virüs merkezi Wuhan kentinde öğrenciler okula döndü. Öğrencilerin maske taktığı okullarda derslikler sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.

Çin'de korona virüs salgınının ilk ortaya çıktığı Wuhan kentinde okullar açılmaya başladı. Wuhan'ın Hubei bölgesinde, öğrenciler ders başı yaptı. Okula girişleri sırasında termal kamera ile ateşleri kontrol edilen öğrenciler maske takarak dersleri dinledi. Sosyal mesafeye dikkat eden öğrenciler, birkaç metre aralıklarla oturdu.

Lise ve üniversite öğrencileri ders başı yaparken ilkokul öğrencilerinin okula döneceği tarih henüz netlik kazanmadı.

(İHA)


CNN tüm dünyaya Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesindeki başarıyı anlattı

CNN tüm dünyaya Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesindeki başarıyı anlattı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Doğanın gücü

Antik kenti koyun sürüsü bastı