Korona hastasını tedavi edememişlerdi... İsveçli bakandan komik açıklama!

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK SİSTEMİMİZ GÜVENLİ

İsveç'te korona testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi konusuna da değinen Linde, 'İsveç'in sağlık sitemi son derece güvenli ve binlerce insanın hayatını kurtarıyor' değerlendirmesini yaptı.

'HAYAT OLAĞAN AKIŞINDA' ALGISI DOĞRU DEĞİL

'İsveç hükümeti, koronavirüse yönelik çok sert önlemler aldı. Hükümet, bu önlemleri yasaklayarak değil de halkın önlemleri uymasını isteyerek aldı. Buna örnek verecek olursak, Paskalya Bayramı'nda kimsenin başka bir yere gitmemesini, evde kalmasını önerdik. Buna halkın yüzde 96'sı uydu. Bundan dolayı hükümet yasaklama değil de önerilerle hareket ediyor.'

Öte yandan, Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2270'e, virüsü taşıyanların sayısı da 18 bin 700'e yükseldi.

Salgında 16 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

(AA)

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