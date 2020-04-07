Korona değil, sağlık sistemi öldürüyor!

İtalya’da yaşayan Dr. Silvia Bertuletti, koronavirüsle mücadele kapsamında kendi hasta babasını ziyarete gidemedi. 11 gün sonra telefonla doktorlara ulaşan Dr. Bertuletti, yüksek ateş ve nefes darlığı çeken babası Alessandro Bertuletti’yi (78) kontrol ettirebildi. İlk fırsatta da eve giden Dr. Bertuletti, babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Bertuletti, “Telefonda ona ağrı kesici ve antibiyotik alması söylenmişti. Tam anlamıyla terk edildik, kimse bu şekilde ölmeyi haketmiyor” dedi.

HASTALAR DENETLENMİYOR



İtalya’nın Lombardy bölgesinde birçok kişi evde bu şekilde hayatını kaybedebiliyor çünkü hastaların belirtileri yeterince denetlenmiyor ve telefon değerlendirmeleri yetersiz kalıyor. İtalya’da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı resmi rakamlara göre 16 bine yaklaşıyor. Ancak gerçek rakamın bunun çok üzerinde olduğu çünkü birçok insanın evde hayatını kaybettiği belirtiliyor.