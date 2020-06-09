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  3. Korona aşısında umutlar azaldı
09 Haziran 2020 Salı 03:44 | Son Güncelleme:

Korona aşısında umutlar azaldı

Korona aşısında umutlar azaldı

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 7 milyon sınırına dayanırken birçok ülkede şirketler Kovid-19'u engelleyebilecek ilaç ve aşıyı geliştirmek için bir yarış içerisinde.

Aşıda büyük bir atılım beklediklerini daha önce duyuran Japonya merkezli Fujifilm geliştirdikleri Avigan isimli ilaç ile ilgili klinik testlerin bu ay da devam edeceğini açıkladı. Şirkette çalışan bir kişi yaptığı açıklamada, “Klinik testlerin temmuz ayında da sürmesi ihtimali mevcut” dedi. Testlere katılan gönüllü insan sayısının az olması sebebiyle böyle bir açıklama yapıldığı da belirtildi.

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