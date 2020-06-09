Korona aşısında umutlar azaldı

Aşıda büyük bir atılım beklediklerini daha önce duyuran Japonya merkezli Fujifilm geliştirdikleri Avigan isimli ilaç ile ilgili klinik testlerin bu ay da devam edeceğini açıkladı. Şirkette çalışan bir kişi yaptığı açıklamada, “Klinik testlerin temmuz ayında da sürmesi ihtimali mevcut” dedi. Testlere katılan gönüllü insan sayısının az olması sebebiyle böyle bir açıklama yapıldığı da belirtildi.