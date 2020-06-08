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  3. 'Korona Ana'ya tapmaya başladılar!
08 Haziran 2020 Pazartesi 23:32 | Son Güncelleme:

'Korona Ana'ya tapmaya başladılar!

'Korona Ana'ya tapmaya başladılar!

Vaka sayısının 250 bini aştığı Hindistan'da, yeni tip koronavirüsle mücadele yerine, batıl inançlar üreterek salgından kurtulmaya çalışıyor. Son olarak yerli halk, 'Mother Corona (Corona Ana)' gibi uydurma ilahlara tapınmaya başladı.

Yeni tip koronavirüsün neden olduğu pandemi sırasında açlık ve sefaletle boğuşan Hindistan, kasırgalar ve çekirge istilasıyla krizi daha da büyük hissediyor.

Irkçı Başabakan Narendra Modi, Pakistan ve Çin gibi komşularıyla sınır gerilimleri yaşarken, halkı adeta felaketlerle baş başa bıraktı.

'KORONA ANA'

Star.com.tr'nin haberine göre, son gelen görüntülerde, Hindistan'da özellikle kadınların düzenlediği bazı ayin ve ritüellerde, COVID-19 virüsüne tapındığı görülüyor. Yerel basına da yansıyan görüntülerde kadınların, 'Korona Ana' dedikleri uydurma bir ilaha tapındıkları ortaya çıktı.

Ayrıca sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından, uydurma koronavirüs tanrıçasına tapınmaların sadece bir bölgede değil, Bihar, Jarkand ve Assam gibi farklı eyaletlerde gerçekleştiği bildirildi.

Kadınların ayrıca, uydurma tanrıçalarına çiçekler, tatlılar ve karanfil bıraktığı görülüyor.

SAÇMALIĞIN BÖYLESİ...

Jarkand ve Dhanbad'ında, trans bireylerden bazıları uydurma tanrıçalarının rüyalarına geldiğini iddia ettikten sonra, Cuma günü bir alanda toplu tapınma ritüelleri yapıldı.

Sosyal medyada bazı hintliler görüntülerle alay ederken, bazıları ise insanları yadırgamama konusunda çağrıda bulundu.

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