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  3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Grönland'da temmuzda 179 milyar ton buz eridi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Grönland'da temmuzda 179 milyar ton buz eridi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Grönland'da temmuzda 179 milyar ton buz eridi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, iklim değişikliği konusunda uyarıda bulunarak, dünyanın en büyük ikinci buz örtüsü Grönland'da temmuzda 179 milyar ton buz eridiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa'nın Biarritz kentinde katıldığı G7 Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin neden olduğu tehlikelere dikkati çekti. 

Dünya Meteoroloji Örgütüne göre, atmosferdeki karbondioksit miktarının insanlık tarihinin en üst seviyelerine ulaştığını vurgulayan Guterres, "Dünyanın en büyük ikinci buz örtüsü Grönland'da temmuzda 179 milyar ton buz eridi." ifadesini kullandı.

LİDERLERE HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Guterres, Sibirya, Alaska, Kanada ve Arktik Dairesi'ndeki yangınlar nedeniyle haziranda atmosfere 50 megaton, temmuzda ise 79 megaton karbondioksit salınımı olduğu bilgisini paylaşarak, şimdi ise Amazon Ormanları'nın haftalardır yandığını söyledi.

Küresel sıcaklık artışının, bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması ve 2050'ye kadar sera gazı salınımının sıfırlanması gerektiğini vurgulayan Guterres, dünya liderlerine iklim değişikliği konusunda harekete geçme çağrısında bulundu.

(AA)

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