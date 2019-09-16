Vahşet poşetlerine DNA testi

Poşetlerin içinde toprağa gömülü haldeki cesetlerin büyük bölümü, parçalara ayrılmış halde bulundu. Bölgede yöre halkının kötü kokudan şikâyet etmesi üzerine inceleme başlatıldı ve vahşet ortaya çıktı. Kayıp kişileri arayan yerel bir örgüt, hükümete kimlik tespiti için bölgeye daha fazla uzman göndermesi çağrısında bulundu. Jalisco eyaletinde Meksika’nın en acımasız uyuşturucu çetelerinin faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.