Korkunç şüphe

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan PS752 sefer numaralı Boeing 737-800 yolcu uçağı, kısa süre sonra yerel saatle 06.18’de düştü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadı. Ukrayna Tahran Büyükelçiliği kazanın motor arızasından kaynaklandığı açıklamasını kısa bir süre sonra geri çekti.

İKİ GÜN ÖNCE KONTROL EDİLDİ

Ukrayna Havacılık Kurumu uçağın 4 yaşından küçük olduğunu ve iki gün önce uzman ekipler tarafından kontrol edildiğini belirtti. Ukrayna Tahran Büyükelçiliği kazanın motor arızasından kaynaklandığı açıklamasını kısa bir süre sonra geri çekti. İran Haber Ajansı uçağın gövdesindeki dikkat çeken deliklerin fotoğrafını paylaştı. Enkaza dönen uçağın gövdesindeki delikler ise, füzeyle vurulduğu iddialarını gündeme getirdi.

GÖVDEDE DİKKAT ÇEKEN DELİKLER

Son görüntülerde, uçağın havada alev aldığı görülen uçağın gövde kısmında delikler olduğu tespit edildi. Motor kazası açıklamasının geri çekilmesi ise füze saldırısı iddialarını kuvvetlendirdi.

Kiev Havalima’nında kazanın detaylarını takip eden kurban yakınları gözyaşları döktü.

İRAN: FÜZE İDDİASI YALAN

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı, uçağın füze saldırısı sonucu düştüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak şunları söyledi: “Öyle olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı.”

TAHRAN’IN 60 KİLOMETRE UZAĞINDA

Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani, uçağın Tahran’ın 60 km güneybatısındaki Parand yakınlarında düştüğünü açıkladı.

KARAKUTUYU BOEING’E VERMEYECEĞİZ

Uçağın teknik arıza sonucu düştüğünü açıklayan İran Sivil Havacılık Başkanı ise “Karakutuyu Boeing’e vermeyeceğiz” dedi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLİYOR

Aynı saatlerde nükleer tesis yakınında iki deprem

İran uçak kazasının ardından depremle sarsıldı. Ülkenin güneyinde 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde olan iki deprem meydana geldi. Türkiye saatiyle 05.20 ve 06.19’da olan depremlerde can ve mal kaybı olmadı.