Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9257
  • 6,5933
  • 302.423
  • 112876
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Korkunç şüphe

Korkunç şüphe

Korkunç şüphe

ABD ile savaşın eşiğine gelen İran, dün felakete uyandı. ABD üslerine füzeli saldırı yapıldığı sırada ülkede yolcu uçağı düştü. 176 kişi öldü. Uçağın gövdesindeki delikler ise terör saldırısı olasılığını güçlendirdi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan PS752 sefer numaralı Boeing 737-800 yolcu uçağı, kısa süre sonra yerel saatle 06.18’de düştü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadı. Ukrayna Tahran Büyükelçiliği kazanın motor arızasından kaynaklandığı açıklamasını kısa bir süre sonra geri çekti. 

İKİ GÜN ÖNCE KONTROL EDİLDİ

Ukrayna Havacılık Kurumu uçağın 4 yaşından küçük olduğunu ve iki gün önce uzman ekipler tarafından kontrol edildiğini belirtti. Ukrayna Tahran Büyükelçiliği kazanın motor arızasından kaynaklandığı açıklamasını kısa bir süre sonra geri çekti. İran Haber Ajansı uçağın gövdesindeki dikkat çeken deliklerin fotoğrafını paylaştı. Enkaza dönen uçağın gövdesindeki delikler ise, füzeyle vurulduğu iddialarını gündeme getirdi.

GÖVDEDE DİKKAT ÇEKEN DELİKLER

Son görüntülerde, uçağın havada alev aldığı görülen uçağın gövde kısmında delikler olduğu tespit edildi. Motor kazası açıklamasının geri çekilmesi ise füze saldırısı iddialarını kuvvetlendirdi.

Kiev Havalima’nında kazanın detaylarını takip eden kurban yakınları gözyaşları döktü.

İRAN: FÜZE İDDİASI YALAN 

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı, uçağın füze saldırısı sonucu düştüğü yönündeki iddiaları yalanlayarak şunları söyledi: “Öyle olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı.”

TAHRAN’IN 60 KİLOMETRE UZAĞINDA 

Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani, uçağın Tahran’ın 60 km güneybatısındaki Parand yakınlarında düştüğünü açıkladı.

KARAKUTUYU BOEING’E VERMEYECEĞİZ 

Uçağın teknik arıza sonucu düştüğünü açıklayan İran Sivil Havacılık Başkanı ise “Karakutuyu Boeing’e vermeyeceğiz” dedi. 

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLİYOR

Aynı saatlerde nükleer tesis yakınında iki deprem 

İran uçak kazasının ardından depremle sarsıldı. Ülkenin güneyinde 4.9 ve 4.5 büyüklüğünde olan iki deprem meydana geldi. Türkiye saatiyle 05.20 ve 06.19’da olan depremlerde can ve mal kaybı olmadı. 


Özcan efkar dağıttı
Çukur'a dev transfer! O ünlü isim kadroya katıldı
Yasak Elma'ya sürpriz transfer
Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Ömrümden ömür gitti!
Miray Daner'den Kubilay Aka'ya barışma şartı!
<p>İran Devrim Muhafızları Kubüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani´nin ABD´nin düzenlediği hava saldırıs

İran, Irak´taki ABD Askerlerinin Konuşlu Bulunduğu İki Üsse Füze Saldırısı Düzenledi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

ABD'nin Ortadoğu'daki askeri gücü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi