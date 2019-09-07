Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 279.162
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola ölümleri artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola ölümleri artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola ölümleri artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), geçen yıl temmuz ayında başlayan ebola salgınında son 5 günde 27 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise bu kayıplarla birlikte 1946'ya çıktı.

KDC Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 3 bin 69 kanamalı ateş vakasının görüldüğü salgında, 2 bin 958 kişide ebola virüsüne rastlandı.

Bakanlık verilerinde, eboladan 1946 kişinin yaşamını yitirdiği, 111 kanamalı ateşten ölüm vakasının da muhtemelen eboladan kaynaklandığı aktarıldı.

Yapılan tedaviyle ebola virüsü taşıyan 918 kişi sağlığına kavuşurken, 94 hastanın ise tedavisi sürüyor.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, geçen hafta, Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yapılan araştırma kapsamında KDC'deki yaklaşık 700 ebola virüsü taşıyan hastalarda "REGN-EB3", "mAb114", "ZMapp" ve "Remdesivir" isimli ilaçların denendiğini duyurmuş, vakaların yüzde 94'ünde de tedaviye olumlu yanıt alındığını açıklamıştı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, bunlardan 11 bininden fazlası ölmüştü.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kibariye'yi kızdıran 3 milyon TL'lik soru
Bir günde çifte boşanma
Alişan'a büyük şok! 'Ara veriyoruz'
'Çirkin erkeklerden hoşlanırım'
Bu akşam evleniyorlar! İşte ilk kareler...
<p>Sivas Merkeze bağlı Gümüşdere köyü sınırları içerisinde bulunan ve halk arasında “Uyuz Gölü” olar

Şifa Arayanlar ´Uyuz Gölü´ne Akın Ediyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Clio, Egea, Leon ve Caddy... İşte eylül ayının ilk kampanyalarının öne çıkanları

Tünel tamamlanıyor! Havalimanı metrosunda ışık göründü