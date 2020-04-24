Korkunç iddia: Koronavirüslü japon hemşire çalışmaya zorlandı

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülke genelinde OHAL ilan edilen Japonya, güne skandal niteliğinde bir haberle uyandı. Osaka’daki Namihaya Rehabilitasyon Hastanesi’nde görevli bir hemşirenin Korona virüse yakalanmasının ardından çalışmaya zorlandığı ortaya çıktı. Japonya basınında yer alan haberlere göre, bugüne kadar 126 hasta ve personelinde korona virüsü tespit edilen hastanede görevli hemşireye yapılan virüs testi Pazartesi günü pozitif çıktı. Ancak hastane yönetimi test sonucunu bilmesine rağmen, daha önce planlandığı üzere hemşireden gece vardiyasında çalışmasını istedi. Kamu otoriteleri, tepki çeken uygulamanın sosyal medyada yer almasıyla konudan haberden olurken hastane yönetimi de iddiaları doğruladı.

"ENFEKTE OLAN HASTALARLA İLGİLENDİ"



Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada, korona virüsü taşıdığı anlaşılan hemşirenin yerine geçebilecek personel olmadığı için kendisinden çalışmasının istendiği belirtildi. Söz konusu hemşirenin hastanede daha önce enfekte olan ve ayrı bir bölümde tedavi edilen Korona virüsü hastaları ile ilgilendiği açıklandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA