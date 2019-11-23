Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 270.698
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Körfez'den 40 milyon dolarlık Türk düşmanlığı

Körfez'den 40 milyon dolarlık Türk düşmanlığı

Körfez'den 40 milyon dolarlık Türk düşmanlığı

Osmanlı Devleti’ni ‘vahşi ve katil’ gibi gösteren Suudi sermayeli “Ateş Krallıkları” adlı dizi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli MBC TV’de yayımlanıyor.

MBC geçen yıl, Arap dünyasında büyük popülariteye sahip Türk dizilerini yayımlamaya son verdiklerini duyurmuştu. Tarihi, Osmanlı karşıtı bir perspektiften ele alan 40 milyon dolar sermayeli dizinin sloganı ise “Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu”. Dizi Arap basınını ikiye böldü. S. Arabistan, BAE ve Mısır’da iktidar medyası diziyi överken Al Jazeera “BAE, Türkiye’nin tarihini çarpıtıyor” dedi. Resala Post ise “Bu dizi tarihin yeniden ve yanlış biçimde üretilmesidir” ifadesini kullandı.


Maradona Merve'yi görecek
Merve Özbey'den nişanına iki gün kala şaşırtan hareket!
Yeşilçam'ın usta isminden örnek hareket! Organlarını bağışladı
Masterchef'ten elenen Suna'dan ilk açıklama!
Şeyma Subaşı'dan haciz iddialarına açıklama
<p>Uçak gemisinden havalanan Browning, çevrede bulunan özel tekneye doğru uçtu ve geri döndü. Donanm

Roket Adamın Gösteri Uçuşu Nefes Kesti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yavru Kangallar vatan için büyüyor

Tesla Cybertruck resmen tanıtıldı! Cybertruck'ın özellikleri nedir? Neler sunuyor?