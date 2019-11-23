Körfez'den 40 milyon dolarlık Türk düşmanlığı

MBC geçen yıl, Arap dünyasında büyük popülariteye sahip Türk dizilerini yayımlamaya son verdiklerini duyurmuştu. Tarihi, Osmanlı karşıtı bir perspektiften ele alan 40 milyon dolar sermayeli dizinin sloganı ise “Bir imparatorluk kanlı bir hukukla yönetiliyor. Bu onların laneti oldu”. Dizi Arap basınını ikiye böldü. S. Arabistan, BAE ve Mısır’da iktidar medyası diziyi överken Al Jazeera “BAE, Türkiye’nin tarihini çarpıtıyor” dedi. Resala Post ise “Bu dizi tarihin yeniden ve yanlış biçimde üretilmesidir” ifadesini kullandı.