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Körfez'de Suudi balıkçılara silahlı saldırı düzenlendi

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Körfez sularında Suudi Arabistanlı balıkçı teknesine silahlı saldırı sonucu 3 denizcinin yaralandığı bildirildi.

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Suudi Arabistan Sınır Güvenlik Güçleri, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Körfez sularında devriye görevindeki güvenlik birimleri silahlı saldırıya uğrayan bir balıkçı teknesini kurtardı.

Saldırıda teknedeki 4 denizciden 3'ünün yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Olayın vuku bulduğu bölge ve saldırganlara ilişkin bilgi verilmezken, saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.

(AA)

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