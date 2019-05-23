Kore Savaşı'ndan kalma eserler Güney Kore'nin DMZ'deki kazısında ortaya çıktı

Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için 1 Nisan'da başlattığı bağımsız kazı çalışmaları sırasında, Kore Savaşı'nda çarpışan ABD askerlerine ait olduğu sanılan zırh ve Çin askerlerine ait olduğu sanılan gaz maskeleri bulundu. Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, DMZ'de yürütülen kazı çalışmalarında, ordunun, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda ABD askerleri tarafından kullanıldığı sanılan 5 parça savaş zırhı ve Çin kuvvetlerine ait olduğu sanılan 14 parça gaz maskesi çıkardığı belirtildi. Açıklamada, "Sırasıyla ABD ve Çin ile ilgili bilgileri paylaşacağız ve çıkarılan eşyaların nasıl iade edileceği de dahil olmak üzere ilgili meseleleri görüşeceğiz." ifadesine yer verildi.

Diğer yandan, ordunun, kazı çalışmaları sırasında bu hafta, Kore Savaşı'nda ölen askerlere ait olduğu sanılan 101 parça kemik bulduğu ve kazı projesinin başlatıldığı geçen ayın başından itibaren toplam 321 parça kemik çıkarıldığı bildirildi. Kemik parçalarının kaç askere ait olduğunun henüz belirlenmediği ifade edilen açıklamada, ordunun kemiklerle ilgili ayrıntılı inceleme ve DNA analizi yapacağı bildirildi.

GÜNEY KORE BAĞIMSIZ KAZI ÇALIŞMASI BAŞLATMIŞTI

Güney Kore Savunma Bakanlığı, 1 Nisan'da, daha önce mutabık kalındığı üzere iki ülke sınırındaki DMZ'deki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için ortak çalışma başlatılmasına yönelik çağrıya Kuzey Kore'nin yanıt vermemesi üzerine ülkenin bağımsız bir kazı başlattığını duyurmuştu. Seul'ün, kendi kazı personelinin listesini 6 Mart'ta Kuzey Kore'ye gönderdiği ancak Pyongyang yönetiminden henüz yanıt gelmediği kaydedilmişti. Seul ve Pyongyang, geçen yıl, iki ülke arasındaki gerginliği azaltma ve güveni artırma amaçlı imzaladığı karşılıklı askeri anlaşma sırasında 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak üzere ortak bir proje yürütmeyi planlamıştı.

Ancak Pyongyang'ın, Seul’ün, kazıya ortak başlama yönündeki isteğini henüz kabul etmediği aktarılmıştı.

YAKLAŞIK 2 BİN EŞYA ÇIKARILMIŞTI

Savunma Bakanlığından geçen ayın başlarında yapılan açıklamada, kazı çalışmalarında, Kore Savaşı'nda ölen askerlere ait aralarında matara ve kasketlerin de olduğu yaklaşık 2 bin parça eşyanın çıkarıldığı bildirilmişti. Açıklamada, kazıda eşyaların yanı sıra yaklaşık 160 kara mayını ve patlamamış mühimmat bulunduğu ve savaşta ölen bir askere ait olduğu sanılan 2 parça kol kemiğine ulaşıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

(AA)