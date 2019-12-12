Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8045
  • 6,4693
  • 274.256
  • 107922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kördüğüm çözülecek mi? İngiltere için tarihi gün!

Kördüğüm çözülecek mi? İngiltere için tarihi gün!

Kördüğüm çözülecek mi" İngiltere için tarihi gün!

İngiltere, kördüğüme dönen Brexit sürecinden çıkış için bugün sandık başında olacak.

Çözülemeyen Brexit krizinden çıkmak isteyen İngilizler bugün sandığa gidiyor.

Normalde 2022 yılında yapılması gereken seçim, krizin çözülememesi nedeniyle 3 yıl erken gerçekleşiyor.

4 yıl içinde 3'üncü kez sandığa giden ülkede 46 milyon seçmen bulunuyor.

Ülkedeki son genel seçimde katılım oranı yüzde 70'te kalmıştı.

BAŞBAKAN JOHNSON ÖNDE GÖRÜNÜYOR

Seçimde 326 sandalye kazanan parti hükümeti kuracak.

Partilerden biri çoğunluğa ulaşamazsa, en fazla sandalye kazanan koalisyon hükümeti kurabilecek.

Anketlere göre, AB'den ayrılma yanlısı Başbakan Boris Johnson önde.

İktidardaki Muhafazakar Parti yüzde 43, İşçi Partisi ise yüzde 33 oy oranına sahip.

(TRT Haber)


Hercai dizisinde flaş gelişme!
'Evliyken aldatıldım'
Merve Boluğur ilacını Çağatay Ulusoy'da buldu
Yasemin Özilhan setten paylaştı: Ben yine bildiğiniz gibi
Eski eşten Şeyma'ya olay gönderme
<p>Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter´dan yaptığı paylaşımda, 'Dünyada sayılı ülkenin üzer

TUFAN ile Yapılan Atışta Namlu Çıkış Enerjisi Rekoru Kırıldı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İnsanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

Abdülhamid Han'ın şahsi eşyaları ilk kez sergide