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  • Kopenhag'da casusluk depremi! Devlet vatandaşını ABD'ye dinletmiş
26 Eylül 2020 Cumartesi 02:35 | Son Güncelleme:

Kopenhag'da casusluk depremi! Devlet vatandaşını ABD'ye dinletmiş

Kopenhag'da casusluk depremi! Devlet vatandaşını ABD'ye dinletmiş

Danimarka Askeri İstihbaratı'nın (FE) Amerikan İstihbaratı NSA'ye ‘ortak casus yazılım' ile kendi vatandaşlarını dinleme yetkisi tanıdığı ortaya çıktı. FE, bazı kayıtları da doğrudan vermekle suçlandı.

Danimarka Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi’nin (FE) kendi vatandaşları hakkında topladığı gizli iletişim verilerini teknolojik işbirliği sayesinde Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’na (NSA) teslim ettiği ortaya çıktı. Danimarka Devlet Televizyonu DR, FE’yi ABD için kendi vatandaşının verilerini toplayarak casusluk yaptığı yönünde suçladı. DR, hükümete teslim edilen gizli bir raporu yayınladı. Raporda, NSA’in geliştirdiği son sitem bir casusluk programın FE tarafından kullanıldığı belirtildi.

KURUMLAR DİNLENDİ

Haberde, şirket, iş adamları olmak üzere birçok kurumun dinlendiğine dikkat çekilirken, internet üzerinden yapılan yazışmalar, telefon konuşmaları ve birçok gizli verinin depolanıp NSA’ya teslim edildiği de ifade edildi. Raporu okuyan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, gazetecilere konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını ve FE şefi Lars Findsen’in iki meslektaşıyla birlikte soruşturma süresince geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını belirtti. 

ALMANYA’DA PATLAK VERMİŞTİ 

2015 yılında Almanya Dış İstihbarat Servisi BND’nin yıllarca Avrupa ülkelerine yönelik NSA adına dinleme yaptığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra BND’nin dost ülkeleri aynı zamanda kendi adına da dinlediği anlaşılmıştı. 2013 yılı sonlarına kadar, AB büyükelçilikleri ile ABD ve Fransız makamlarının dinlendiği anlaşılmış ve 2018’de BND’ye ‘yasadışı izleme’ davası açılmıştı.

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