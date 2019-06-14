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  3. Ünlü şarkıcı köpek sandığı hayvanı eve götürünce tutuklandı

Ünlü şarkıcı köpek sandığı hayvanı eve götürünce tutuklandı

Ünlü şarkıcı köpek sandığı hayvanı eve götürünce tutuklandı

Malezyalı şarkıcı Zarith Sofia Yasin, yol kenarında bulduğu ve köpek olduğunu düşündüğü hayvanı evine götürdü.

TM Dijital Haber Merkezi

Hayvanın yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü için arabasına aldığını ve evinde beslediğini anlatan Sofia, bu hayvanın bir köpek değil, ayı olduğunu sonradan fark ettiğini söyledi. Genç şarkıcı, Malezya Vahşi Yaşam ve Doğal Parklar Bakanlığının talebi üzerine, apartman dairesinde ayı beslemekten dolayı tutuklandı.

Malezyalı 27 yaşındaki şarkıcı Zarith Sofia Yasin, arabasıyla seyahat ederken yol kenarında bulduğu hayvanı evine götürdü. Köpek olduğunu düşündüğü hayvana yardımcı olmak istediği için evine götürdüğünü söyleyen şarkıcı, daha sonra söz konusu hayvanın bir köpek değil, ayı olduğunu fark etti.

Yol kenarında bulduğu ayıya Bruno ismini veren Zarith Sofia Yasin, Malezya’da İngilizce yayın yapan The Star gazetesine yaptığı açıklamada, “Ayıyı bulduğumda gece vaktiydi. Yol kenarında duruyordu. Hasta ve zayıf görünüyordu. Onu bir köpek sanmıştım.” diye konuştu.

Ayıyı bir hayvanat bahçesine teslim etmeden önce iyileştirip karnını doyurmak istediğini söyleyen Sofia, “Bruno’yu hasta halde hayvanat bahçesine gönderme noktasında endişeliydim, çünkü oradaki hayvanlar zayıf görünüyorlar. Ayıyı bir kafeste tutmadan iyice besledim.” dedi.

Ayıların evcil hayvan olarak beslenemeyeceğinin farkında olduğunu ifade eden Zarith Sofia Yasin, “Yalnızca onun hayatını kurtarmak istedim, ondan faydalanmak gibi bir niyetim yoktu.” sözlerini kullandı.

Malezyalı şarkıcı, Malezya Vahşi Yaşam ve Doğal Parklar Bakanlığının talebi üzerine “apartman dairesinde ayı beslediği” gerekçesiyle tutuklandı.

 

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