Konser sonrası cesedi bulundu

Genç kızın cesedi, perşembe gece geç saatlerde bir dere yatağında bulundu. Genç kızın ailesi ve arkadaşları yıkıldı. 20 yaşındaki Keeley, Manchester’lı ünlü rap şarkıcısı Aitch’in Birmingham’daki konser alanı O2’de verdiği konsere gitmişti. Polis ekipleri Keeley için geniş çaplı bir arama başlattı. Genç kızın bedeni, Wigginton Park’taki dere yatağında bulundu.