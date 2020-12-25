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25 Aralık 2020 Cuma 01:05 | Son Güncelleme:

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası
AA

Uganda'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) giden bir yolcu teknesinin Albert Gölü'nde alabora olması sonucu 33 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Uganda'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden bir yolcu teknesi Albert Gölü'nde alabora olması sonucu 33 kişinin hayatını kaybetti.

KDC'nin Ituru vilayetine bağlı Wangongo bölgesinin ileri gelenlerinden Vital Adubanga, yaptığı açıklamada, Uganda'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne giden teknenin Kolokoto kasabası yakınlarında battığını ve ölenlerin çoğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından ötürü ülkesine yasal yollarla dönemeyen Kongolular olduğunu söyledi.

"Şu ana kadar 33 ölü ve 7 hayatta kalan kişi tespit ettik." diyen Adubanga, Kongolu tüccarların Kovid-19 salgınının ardından Uganda'da mahsur kaldığını, gece yarası Albert Gölü üzerinden tekne ve kanolarla ülkelerine dönmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kazaya şiddetli rüzgarın neden olduğu tahmin ediliyor.

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