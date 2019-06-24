Kömür madeninde iklim savaşı

Almanya’da hükümetin fosil yakıtlarla mücadele politikalarını yetersiz bulan iklim aktivistleri, tartışmalı Garzweiler açık maden ocağına daldı. Polis ülkenin batısında bulunan dev linyit madeninde yürümenin tehlike olduğunu söylese de, eylemciler vazgeçmedi. Polis koridonunu aşan eylemciler, koşarak maden ocağının etrafına dağıldı. Çok sayıdaki göstericinin katıldığı eylemlere polis, sert müdahalelerde bulundu. Grubu dağıtmak için önce eylemcileri yaka paça eden polisler, daha sonra maden ocağına yönelenlere adeta dayak attı. Göstericiler ile polisler arasında kovalamaca yaşanırken, sert müdahaleyle birçok aktivist yaralandı.

TRENLER GEÇEMEDİ

Almanya iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2050 yılına dek karbon salınımını sıfıra indirmeyi taahhüt ediyor. İklim aktivistleri ise, Garzweiler açık linyit maden ocağı gibi işletmelere işaret ederek, atılan adımların yeterli olmadığını belirtiyor. Eylemciler, protesto öncesinde kömür taşınan raylarda oturma eylemi düzenleyerek tren ulaşımını da engelledi. Maden ocağına giren aktivistler, bir folyo örtü ile güneşten korunmaya çalıştı. Eylem devam ediyor.

Hükümeti bile devirebilir

Cuma günü de Aachen şehrinde şu ana kadarki en geniş katılımlı ‘Gelecek için Cumalar’ eylemi düzenlenmişti. Yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, iklim değişikliği ülkede en önem verilen konular arasında başı çekiyor. Alman Yeşiller’in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve ülkedeki son anketlerde yaşadığı yükseliş de buna işaret. Yeşiller’in Almanya Başbakanı Angela Merkel’in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik’in önüne geçebileceği konuşuluyor.