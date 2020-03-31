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  3. Komşuda ölü sayısı 50'ye yükseldi!

Komşuda ölü sayısı 50'ye yükseldi!

Komşuda ölü sayısı 50'ye yükseldi!

Irak'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, vaka sayısı 694'e yükseldi.

Irak’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye, vaka sayısı 694'e yükseldi.

AA'nın aktardığı habere göre, Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde Kovid-19'a yakalanan 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 694'e yükselirken, tedavileri tamamlanan 170 kişinin ise taburcu edildiği belirtildi.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 46, vaka sayısı ise 630 olarak bildirilmişti.


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