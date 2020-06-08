Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7928
  • 7,6746
  • 370.714
  • 109637
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Komşuda deprem gerçeği... Bir ayda 960'tan fazla deprem meydana geldi
08 Haziran 2020 Pazartesi 19:15 | Son Güncelleme:

Komşuda deprem gerçeği... Bir ayda 960'tan fazla deprem meydana geldi

Komşuda deprem gerçeği... Bir ayda 960'tan fazla deprem meydana geldi

İran genelinde 20 Nisan ile 21 Mayıs tarihleri arasında 960'tan fazla deprem meydana geldiği açıklandı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre ülke genelinde bir ay içinde 960 küçük ve büyük şiddette deprem kaydedildi.

AA'nın aktardığı habere göre, depremlerden 9'unun büyüklüğünün 4'ün üzerinde olduğu ve en şiddetlisinin de 5,1 ile güneydeki Kirman eyaletinde gerçekleştiği aktarıldı.

İran'daki depremlerin 876'sının 3'ün altında, 77'sinin 3 ila 4 arası, 6'sının 4 ila 5 arası ve 3 tanesinin de 5 ila 6 arası büyüklükte olduğu ifade edildi. 

Beşiktaşlıların korktuğu başına mı geliyor! F.Bahçe, Kartal'ın eski yıldızına teklif yaptı...
Koronavirüsün en çok kayıp yaşattığı ülkelerdendi... Son 24 saatte ölüm rapor edilmedi!
Kadınlara verdikleri değerle tanınan gizemli topluluktan Libya hükümetine destek
MSB: İran sınırında tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Komşuda deprem gerçeği... Bir ayda 960'tan fazla deprem meydana geldi
Trump'tan çekilin kararı... ABD'de sular duruluyor mu?

Trump'tan çekilin kararı... ABD'de sular duruluyor mu?

Yolcu taşıyabilen drone kabinler hizmete hazır

Yolcu taşıyabilen drone kabinler hizmete hazır

Şampuana şeker eklediğinizde bakın neler oluyor?

Şampuana şeker eklediğinizde bakın neler oluyor?

Kalp krizini önleyen 10 şifalı besin

Kalp krizini önleyen 10 şifalı besin