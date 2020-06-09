Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Komşuda 5.1 ve 5.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi!
09 Haziran 2020 Salı 20:12 | Son Güncelleme:

Komşuda 5.1 ve 5.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi!

Komşuda 5.1 ve 5.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi!

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,1 ve 5.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Beyram ilçesi olan deprem, yerel saatle 20.38'de kaydedildi.

AA'nın aktardığı habere göre, depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde 5,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

İRAN'IN GÜNEYİNDE 5,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Laristan ilçesinin Beyram bölgesi olan deprem, yerel saatle 21.48'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Aynı yerde yerel saatle 20.38'de de 5,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderilirken, henüz can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

BDDK'dan taksit sayısı kararı... Turizm harcamalarında taksit sayısı artırıldı
Bakan Koca'dan esprili paylaşım: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
O tweetleri atanlar şaşırtmadı! Sanal devriyeler 11 bin 783 provokatör hesap tespit etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Mısır Fetva Kurumu'na sert tepki: Haince bir bakış!
Postacı kötü kokuyu fark edince ortaya çıktı!
Muhalefet tarım eleştirilerinde haklı mı ?

Muhalefet tarım eleştirilerinde haklı mı ?

'Flamingo cenneti' Erçek Gölü kesin korunacak hassas alan ilan edildi

''Flamingo cenneti'' Erçek Gölü kesin korunacak hassas alan ilan edildi

10 Haziran 2020 burç yorumları kararınızı değiştire

10 Haziran 2020 burç yorumları kararınızı değiştirecek!

Doktora gitmeden tırnak batmasını gideren 3 yöntem

Doktora gitmeden tırnak batmasını gideren 3 yöntem