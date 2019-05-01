Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9654
  • 6,6994
  • 245.43
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Komorlar'daki Kenneth Kasırgası 20 bin kişiyi yerinden etti

Komorlar'daki Kenneth Kasırgası 20 bin kişiyi yerinden etti

Komorlar'daki Kenneth Kasırgası 20 bin kişiyi yerinden etti

Komorlar Birliği'nde meydana gelen Kenneth Kasırgası ve sel felaketleri nedeniyle en az 20 bin kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, Komorlar Birliği'nde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve Kenneth Kasırgası'nın, çoğu çocuk olmak üzere en az 20 bin kişiyi yerinden ettiği belirtildi.

Açıklamada, afet nedeniyle 400 okul, 6 sağlık merkezi ve 4 bine yakın evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü kaydedildi.

Felaket nedeniyle çiftliklerin yaklaşık yüzde 80'inin büyük zarar gördüğü belirtilen açıklamada, bölgenin açlık krizi ile karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

Komorlar Birliği'nde geçen hafta meydana gelen Kenneth Kasırgası ve sel felaketlerinde ise 7 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bengü'nün dadı imtihanı... 20 dadıyı testten geçirdi
Ayrılıktan karlı çıkan Serenay oldu
Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor?
Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!
Dilber Ay'dan geriye acı dolu hayat öyküsü kaldı
'Zorunda mıyım?' Dilber Ay canlı yayında katıldığı programda Cüneyt Özdemir ile yaşadığını diyalogla

Dilber Ay Cüneyt Özdemir´le Yaşadığı Diyalogla Tarihe Geçmişti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sichuan Havayolları’nın ilk seferinde Çinli hostesler şov yaptı

Ünlü isimlerden Dilber Ay mesajları