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  • Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun komutanı öldürüldü
26 Ekim 2020 Pazartesi 12:32 | Son Güncelleme:

Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun komutanı öldürüldü

Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun komutanı öldürüldü
AA

Kolombiya'da isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun komutanı Andres Felipe Vanegas Londono'nun, Pasifik kıyısında Choco eyaletinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğü açıklandı.

Kolombiya'da isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) önemli isimlerinden biri öldürüldü.

AA'da yer alan habere göre, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ELN komutanı Andres Felipe Vanegas Londono'nun, Pasifik kıyısında Choco eyaletinde düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Duque, "Uriel takma adını kullanan terörist Andres Felipe Vanegas Londono öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Londono'nun insan hakları aktivistlerinin ve güvenlik güçlerinin öldürülmesi, çocukların zorla örgüte alınması eylemlerinden sorumlu olduğu belirtildi.

Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, daha önce silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.

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