‘Kobe öldüğünde dünyadan bir parça da öldü'

NBA’in gelmiş geçmiş en büyük yıldızların arasında yer alan Kobe Bryant’ın ölümü sebebiyle Los Angeles Lakers’ın sahası Staples Center’da eşi Vanessa Bryant’ın da katıldığı bir anma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan eşi Vanessa’nın yanı sıra NBA efsanesi Michael Jordan ve eski takım arkadaşı Shaquille O’Neal duygusal anlar yaşattı. Jordan ‘Kobe ile birlikte benim de bir parçam öldü” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İHMAL DAVASI AÇTI

Öte yandan Vanessa Bryant, helikopter şirketi Island Express Helicopters’a ‘ihmal sonucu ölüme sebebiyet’ davası açtı.