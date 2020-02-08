Kobe Bryant’ın ölümüne neden olan helikopter kazasında pilot Ara Sobayan kuralları bilerek çiğnemiş

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Calabasas kentinde ünlü basketbolcu Kobe Bryant, kızı ve diğer 7 kişinin ölümüne neden olan 26 Ocak’taki helikopter kazasında kusurun tamemen pilotta olduğunu ortaya koyan bir rapor yayımlandı. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (FAA)’nun raporuna göre kazadan önceki dakikalarda, pilot Ara Zobayan, daha iyi bir görüşe ve manevra alanına sahip olacağı daha yüksek bir irtifaya tırmanmanın daha güvenli olacağına karar verdi.

GÖRSEL REFERANS HİÇ YOKTU

Zobayan hava trafik kontrolüne bulut katmanlarının üzerinde 4.000 fit yüksekliğe çıkacağını söyledi. New York Şehir Üniversitesi’nde havacılık profesörü olan Paul Cline, “Kesinlikle kasıtlı olarak VFR kurallarını ihlal ediyor. Görsel referans olmadan, bir pilot yönünü kaybeder, hangi yolun yükseldiğini izleyemez” dedi.

ÇİRKİN SÖZLER İSTİFA ETTİRDİ

Bryant’ın öldüğü 26 Ocak günü sosyal medya hesabından “Kobe Bryant bir tecavüzcüdür” diye yazan bir okul müdürü istifa etmek zorunda kaldı. Washington’daki Casmass Lisesi’nin müdürü Liza Sejkora, mesajı önce sildi ve özür diledi. Daha sonra ise istifa etti.