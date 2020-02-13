Kobe Bryant ve kızına gizli cenaze

Entertainment Tonight’ın haberine göre, Kobe’nin eşi Vanessa ve 3 kızının özel isteğiyle cenaze töreni Kaliforniya’daki Corona Del Mar’daki Pacific View Memorial Park’ta yapıldı. Basına sızdırılmayan törene dair bilgi paylaşılmadı. Bilindiği üzere Kobe ve Gigi’nin cenaze töreni 24 Şubat Pazartesi günü Los Angeles Lakers’ın ev sahipliği yaptığı Staples Center’da yapılacak.