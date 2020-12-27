  • $7,5893
  • 9,2438
  • 458.589
  • 1426.03
  • Haberler
  • Dünya
  • Koalisyon güçleri Taiz'de Husilere ait İHA'yı düşürdü
27 Aralık 2020 Pazar 15:56 | Son Güncelleme:

Koalisyon güçleri Taiz'de Husilere ait İHA'yı düşürdü

Koalisyon güçleri Taiz'de Husilere ait İHA'yı düşürdü
AA

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ülkenin güneybatısında yer alan Taiz ilinde İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracını düşürdü.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin, Taiz'e bağlı Muha kenti semalarında uçan Husi milislere ait bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, açıklamada olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Koalisyon güçleri ile Yemen ordusu, zaman zaman Yemen ve Suudi Arabistan topraklarında Husilere ait İHA'ların imha edildiğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

<p>Antalya'da kısıtlama saatlerinde 'dur' ihtarına uymayan kimliği belirsiz sürücüler polislerin üze

Antalya'da dehşet anları: Aracını polislerin üzerine sürdü

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bugün açılışı yapılan ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi havadan görüntülendi

Hulusi Akar, Libya'da Tacura Polis Eğitim Merkezini de ziyaret etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.