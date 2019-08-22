Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7607
  • 6,4026
  • 276.693
  • 94831.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Koalisyon güçleri Husilere ait 2 İHA'yı düşürdü

Koalisyon güçleri Husilere ait 2 İHA'yı düşürdü

Koalisyon güçleri Husilere ait 2 İHA'yı düşürdü

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Husilere ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Arap koalisyonunun sözcüsü Albay Turki el-Maliki, koalisyon güçlerinin Husiler tarafından Sana şehrinden Suudi Arabistan'ın Asir şehrindeki Hamis Muşeyt bölgesine gönderilen 2 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Maliki, “Koalisyon güçleri, sivilleri korumak için Husilerin attıkları İHA ve füzeleri imha ediyor” dedi.

Öte yandan Husiler de, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşeyt bölgesine İHA ile saldırıldığını açıklamıştı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saria, “Hava Kuvvetleri, Hamis Muşeyt bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'ne iki İHA ile saldırı düzenledi. Birinci saldırıda iletişim sistemi hedef alınırken, ikinci saldırıda ise tanklar ve hava üssünde bulunan benzin istasyonu vuruldu. Her iki operasyonda da hedeflere ulaşıldı” dedi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.  

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şükran ve Caner kavga mı etti? Açıklama geldi
Şahan Gökbakar'dan Reynmen'e destek
Edvina Sponza, İbrahim Kutluay'ı aldattı mı?
Amine Gülşe ekranlara ara verdi! Sebebi ise...
'Yeni sezona hazırlanıyoruz'
<p>İlçe merkezine 15 kilometre mesafede, Samsun Dağı´nın güney yamacında 370 metre yükseklikte sarp

3 Tapınak 2 Kutsal Alan: ´Anadolu´nun Pompeisi´ Priene Antik Kenti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Efsane geri dönmeye hazırlanıyor! İşte detaylar...

Leyleklerin göç molası! Havadan görüntülendiler