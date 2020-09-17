KKTC'den koronavirüse karşı yasa tasarısı: Kurallara uymayanlara hapis cezası geliyor

KKTC'de koronavirüs vakaları son dönemlerde büyük artış göstermesi üzerine harekete geçildi. Cumhuriyet Meclisi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uymayanlara bir yıl hapis veya 15 bin lira para cezası öngören yasa tasarısı kabul edildi. Tasarıya göre ayrıca, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara da 300 lira para cezası verilecek.

DHA'da yer alan habere göre, Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü oturumunda koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında "Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi'ni görüşüldü. Koronavirüs kurallarına uymayanlara yönelik düzenlenen yeni öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

15 BİN TL'YE VARAN PARA CEZASI

KKTC'de Sağlık Bakanlığı tarafından imzalattırılan taahütname ve karantina kurallarına uymayanlara 15 bin liralık para veya bir yıl hapis cezası verilebilecek.

Mahkeme uygun bulursa iki cezayı da aynı anda uygulayabilecek. Ülkede koronavirüs kurallarına uymayan işletmelere ise 18 bin lira para cezası verilecek. Kurallara uymamaya devam eden işletmeler kapatılacak. Para cezasını 30 gün içerisinde ödemeyenler ise bir yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.