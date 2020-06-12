KKTC'den İngiltere'ye ‘askeri üs' tepkisi! Toprağı Rumlara devrettiler

Tepki gösteren KKTC, “Bahse konu üs bölgelerinde sadece Kıbrıs Rum halkının değil Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır” açıklaması yaptı. KKTC Dışişleri Bakanlığı, üslerin, üç garantör ülke ve adadaki iki halkın liderleri arasındaki anlaşma sonucunda statü kazandığına vurgu yaptı. İngiltere ve Rum yönetimi arasında 2014’te imzalanan anlaşmaya göre, Kıbrıs’taki 254 kilometrekarelik İngiliz egemen üslerin askeri amaçlarla kullanılmayan yaklaşık 200 kilometrekarelik bölümü Rum tarafına devrediliyor.