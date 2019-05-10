KKTC'deki hükümet kriziyle ilgili olarak Serdar Denktaş koalisyon ortaklarını suçladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Maliye Bakanı ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, KKTC hükümetinin, koalisyon ortağının kendisine yönelik haksız suçlamaları nedeniyle çöktüğünü savundu.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Serdar Denktaş, DP Merkez Binası’nda düzenlediği basın toplantısında, istifasıyla sonuçlanan süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Denktaş, Maliye Bakanı olarak Rauf Denktaş Üniversitesine hazine arazilerinin kiralanmasının İhale Yasası'na aykırı olduğu gerekçesiyle kendisini suçlayan koalisyon ortağı eski Başbakan Yardımcısı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ı suçladı.

Bazı siyasilerin, siyasal kariyerlerini başkalarına çamur atma üzerine inşa etmeye çalıştığını ileri süren Denktaş, "İktidar ve koltuk hırsı bu olsa gerek.” dedi.

- "Maliye Bakanı olarak yasanın bana verdiği yetkiyi kullandım"

Denktaş, "Rauf Denktaş Üniversitesi"nin Lefkoşa'da sur içindeki arazilerini, kira ve satın alma yoluyla büyük bir kampüs haline getirmeyi amaçladığını ancak bu girişimin, koalisyon ortaklarınca yavaşlatıldığını belirtti.

Yasal yetkisini kullandığını belirten Denktaş, "Maliye Bakanı olarak, ilgili yasanın bana vermiş olduğu yetkiyle Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne ait mülkleri 10 yıla kadar kiralama yetkisine sahiptim. Benden önceki Maliye Bakanlarının yapmış olduğu yasal uygulamayı sürdürerek daha önceki Maliye Bakanları tarafından diğer üniversite ve başka yatırımcılara arazi kiralama prosedürünü takip ederek, benim Maliye Bakanı olmamdan önce yapılmış olan bir müracaatı, yetkimi yasal olarak kullanarak sonuçlandırdım.” ifadelerini kullandı.

Denktaş, Devlet Emlak Malzeme Dairesine ait arazi ve/veya mülklerin kiralanmasıyla ilgili yürürlükte bulunan yasa ile 2016 yılında değiştirilen İhale Yasası arasında bir çelişkinin bulunduğunu kaydederek, “Bakanlar Kurulu Sayın Özersay’ı bu konuyu sonuçlandırmak için görevlendirmişti. Ancak bu konu hala daha sonuçlandırılmamıştır ve her iki yasa da oldukları şekliyle yürürlüktedir.” ifadelerini kullandı.

KKTC medyasında, Denktaş'ın Bakanlık yetkisiyle, devlet arazilerini oğlunun ortağı olduğu Rauf Denktaş Üniversitesi'ne ihalesiz olarak kiraladığı iddia edilmişti.

- Hükümet krizi

KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Başbakan Tufan Erhürman liderliğindeki dörtlü koalisyon hükümetinde Maliye Bakanlığı görevini yürüten Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, 8 Mayıs'ta bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Denktaş'ın istifasının ardından Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Halkın Partisinin (HP) hükümetten çekilme kararı aldığını bildirmişti.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman, gelişmeler üzerine yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlaması amacıyla hükümetin istifasını 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunmuştu.

- 4'lü koalisyon 16 Şubat'ta göreve başlamıştı

KKTC'de 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçiminin ardından Tufan Erhürman’ın Başbakanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan CTP-HP-Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda 16 Şubat’ta oy çokluğuyla güvenoyu almıştı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Mecliste, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) 12, Halkın Partisinin (HP) 9, Demokrat Partinin (DP) 3, Toplumcu Demokrasi Partisinin (TDP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) 2 milletvekili bulunuyor.

(AA)