Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0487
  • 6,7969
  • 252.306
  • 87.677
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. KKTC'de hükümet kurma görevi Ersin Tatar'a verildi

KKTC'de hükümet kurma görevi Ersin Tatar'a verildi

KKTC'de hükümet kurma görevi Ersin Tatar'a verildi

KKTC'de hükümet kurma görevi Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'a verildi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'a verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'ı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Akıncı, Dörtlü koalisyon hükumetinin Başbakanı Tufan Erhürman'ın istifa etmesinin ardından Tatar'i hükümeti oluşturmakla görevlendirdi. Tatar'ın anayasa gereği 15 gün içinde hükümeti oluşturması, aksi halde görevi iade etmesi gerekiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı açıklamada siyasi partilerle yaptığı görüşmelerin neticesinde hükumet kurma görevini, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde oy çoğunluğu olan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'ın üstlenmesi kanaatine vardığını söyledi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada parti Meclisini ve millet vekillerini bu akşam toplayacağını ve hafta sonuna kadar bu süreci en iyi şekilde yönetmek istediklerini belirterek hükumet boşluğunun en erken zamanda çözmek istediklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ocak 2018'de yapılan milletvekilliği erken genel seçimlerinde Cumhuriyet Meclisi'ne 6 parti temsil hakkı kazanmıştı. Seçimlerde Ulusal Birlik Partisi (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, Halkın Partisi (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3, Demokrasi Partisi (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekili meclise girmeye hak kazanmıştı. 

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hadise uyardı: Güvenmeyin
Seda Akgül: Hiç dibe vurmadım, hep dipteyim
Dünyaca ünlü şarkıcı Türkiye'ye geliyor
Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı
Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Niğde’de geçimini ayakkabı tamirciliği yaparak sağlayan Mehmet Tayfur, Antalya´da 29 ülkeden sporcun

Ayakkabı Tamircisi Kick Boks Avrupa Şampiyonu Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ABD'de kundaklanan camide büyük hasar: Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki

Sosyal medyada görenleri güldüren paylaşımlar