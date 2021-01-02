KKTC ile Türkiye arasındaki kıyı ticaret anlaşması güncellenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması KKTC'de de hoş karşılandığını ifade ederek, “Eğer bu anlaşmanın içerisinde Türkiye aracılığıyla yer alabilirsek KKTC için muazzam bir etki yaratacaktır.” ifadelerini kullandı.

DHA'da yer alan habere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 13 Ocak’ta Ankara’ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde konuştu. Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarındaki hızın daha da artacağını ifade eden Bakan Arıklı, Türk mevkidaşı Fatih Dönmez ile sonraki adımları masaya yatıracaklarını kaydetti.

“KKTC’YE MUAZZAM ETKİSİ OLACAKTIR”

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan anlaşmanın KKTC için büyük şans olduğunu vurgulayan Bakan Arıklı, şunları kaydetti:

“Şayet başarabilirsek bunun bize muazzam etkisi olacaktır. Türkiye’den sonra ticaret yapabileceğimiz ülkelerden biri de İngiltere’dir. İngiltere, Avrupa Birliği içerisinde olduğu için daha önce sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi Avrupa Birliği’nden çıktı ve Türkiye ile direkt ticaret anlaşması yaptı. Ticaret anlaşmasının bir yerine Türkiye tarafından dahil olabilirsek eminim ki ülkeye ihracat açısından büyük katkılar koyacaktır. Bu maksatla ayın 13’ünde Ankara’ya gidiyorum. Ankara’da muhatabımız olan Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ile görüşüp detaylandıracağız.”

“KIYI TİCARET ANLAŞMASINI GÜNCELLEYECEĞİZ”

Ankara’da yapacağı temaslar hakkında da bilgi veren Başbakan Yardımcısı Arıklı, “İnşallah kıyı ticareti anlaşmasını güncelleyeceğiz. Kıbrıs’ta üretilen bütün ürünlerin Türkiye’nin gıda kodeksi şartlarına uygun şekilde Mersin kapısına ve gümrük engeline takılmamasını umut ediyoruz. Bu amaçla gidiyoruz. Ve başaralı bir görüşme olacağına inanıyorum. Ciddi bir ithalat – ihracat dengesizliği var. İthalatımız 1 buçuk milyar doların üstündeyken ihracatımız 100 milyon dolar civarında. Bu ticaret dengesizliğini ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Bizim ürettiğimiz malları Çukurova’dan dahi öteye götürmemize gerek kalmayabilir. O kadar büyük bir pazardan bahsediyorum” diye konuştu ve ekledi:

“Amacım görev sürem içerisinde kablo ile elektriği Türkiye’den getirecek olan projeyi ihaleye çıkarmak. Türkiye'nin ülkemize her alandaki desteği yadsınamaz."

"KABLO İLE ELEKTRİK ANA PROJEMİZ"

Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kablo ile elektrik bizim en önemli ana projemizdir. Benim hayatımın en önemli projesidir. Çünkü bu kadar pahalı ve kirli elektrik benim insanımın canını yakıyor. Biz bu fiyattan kirli enerjiden almak zorunda değiliz onun için daha ucuz daha kaliteli daha iyi bir enerji sağlamak durumundayız. Güneş enerjisinden yeterince faydalanabilmek için mutlak surette kablo ile elektriğin bu ülkeye girmesine ihtiyacımız var. Ne kadar çok güneş enerjisi elde edebilirsek onu hem kullanabilir hem de Türkiye'ye satabiliriz. Çünkü belli saatlerde güneş enerjisinden faydalanabiliyorsunuz. Sabah 9'dan akşam 4'e kadar mümkün olduğunca fazla elektrik üretirsiniz güneş enerjisinden, ihtiyacınızdan fazlasını satarsınız akşam da geri alırsınız. Biz bu şekilde piyasayı rahatlamaya düşünüyoruz.”

“KIB-TEK ZARAR EDİYOR”

KKTC’nin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK)kilovatta 23 kuruş zarar ettiğini belirten Bakan Arıklı, “Buna ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

“KOBİLER İÇİN DESTEK İSTEYECEĞİM”

Ajandasında KOBİ’ler içinde çalışmalar olduğunu kaydeden Arıklı, “Türkiye’de KOBİ desteği nasıl sağlanıyorsa buradakilerin de aynı desteği almasını sağlayacağız. Ucuz, uzun vadeli ve düşük faizli kredi bizim en büyük hedefimiz. Bizim kendi imkanlarımızla bunu karşılamamız mümkün değil. Aldığımız yardım KOBİ’lere gereken hayat öpücüğünü vermekten oldukça uzak sürdürülebilir değil. Onun için Türkiye'den KOBİ'lere yaptığı desteğin aynısını buraya da yapılmasını talep edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Haberin Özeti

KKTC Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan'na ilişkin konuştu.