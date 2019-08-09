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  3. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile GKYR Lideri Anastasiadis'in görüşmesi sona erdi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile GKYR Lideri Anastasiadis'in görüşmesi sona erdi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile GKYR Lideri Anastasiadis'in görüşmesi sona erdi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKYR) Lideri Nikos Anastasiadis'in görüşmesi sona erdi. Görüşme 3,5 saat sürdü. Akıncı ve Anastasiadis, Eylül ayında yeniden bir araya gelecek.

Doğu Akdeniz'de doğalgaz gerilimin yaşandığı dönemde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi.

Liderler görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü bir görüşme yapmaya hazır olduklarını açıkladı. Basına kapılı yapılan görüşme, yaklaşık üç buçuk saat sürdü. Liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında bir araya geldi.

BM AÇIKLAMA YAPTI

Kıbrıslı liderlerin görüşmesi sonrasında BM'den yapılan açıklamada, "Liderler Genel Sekreter'le üçlü görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Sonuç odaklı görüşmelere olanak sağlayacak referans koşullarının tamamlanmasının aciliyetini vurguladılar" ifadeleri kullanıldı.

Akıncı ve Anastasiadis'in güven artırıcı önlemleri selamladıkları ve destekledikleri bildirildi. Ayrıca geçici BM yetkilisi Jane Holl Lute'nin de temaslara devam etmesi kararı alındı.

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