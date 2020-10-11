  • $7,8572
  • 9,2978
  • 487.659
  • 1165.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Ekim 2020 Pazar 08:26 | Son Güncelleme:

KKTC bugün sandık başında

KKTC bugün sandık başında

Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimi için halk bugün sandık başında. 11 adayın yarışacağı seçim, şimdiye kadarki en çok adayın yarışacağı seçim olacak. Seçim kapsamında oy verme işlemi 08.00 itibarıyla başladı.

KKTC'de, 2 Nisan'da yapılması gereken ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi için halk bugün sandık başında. Seçim kapsamında oy verme işlemi 08.00 itibarıyla başladı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HALK OYLAMASI

Yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngeren anayasa değişikliği için de halk oylaması yapılacak.

ŞİMDİYE KADARKİ EN ÇOK ADAYIN YARIŞTIĞI SEÇİM

11 adayın yarışacağı seçim, şimdiye kadarki en çok adayın yarışacağı seçim olacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kudret Özersay ve Serdar Denktaş seçime bağımsız aday olarak katılıyor. Ulusal Birlik Partisi'nin adayı ise Ersin Tatar. Cumhuriyetçi Türk Partisi'den Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi'nden Erhan Arıklı, Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden de Fuat Çiner, Cumhurbaşkanlığı için aday oldu.

OY KULLANMA İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor 

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rusya'da varılan anlaşma sonrası ateşkesi ihlal eden işgalci Ermeni

İşgalci Ermenistan'ın ateşkesi ihlal eden zırhlı araçları imha edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Edirne'de okullar Kovid-19 tedbirlerine göre eğitime hazırlanıyor

Kızılay gönüllüleri Ağrı'da köy okulunu boyayarak, yüz yüze eğitime hazırladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.