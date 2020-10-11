KKTC bugün sandık başında

KKTC'de, 2 Nisan'da yapılması gereken ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi için halk bugün sandık başında. Seçim kapsamında oy verme işlemi 08.00 itibarıyla başladı.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HALK OYLAMASI

Yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngeren anayasa değişikliği için de halk oylaması yapılacak.

ŞİMDİYE KADARKİ EN ÇOK ADAYIN YARIŞTIĞI SEÇİM

11 adayın yarışacağı seçim, şimdiye kadarki en çok adayın yarışacağı seçim olacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kudret Özersay ve Serdar Denktaş seçime bağımsız aday olarak katılıyor. Ulusal Birlik Partisi'nin adayı ise Ersin Tatar. Cumhuriyetçi Türk Partisi'den Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi'nden Erhan Arıklı, Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden de Fuat Çiner, Cumhurbaşkanlığı için aday oldu.

OY KULLANMA İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor