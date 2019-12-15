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KKTC: ABD Rumları silahlandırıyor

KKTC: ABD Rumları silahlandırıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin, Kıbrıs meselesine çözüm bulma müzakerelerinin olumsuz etkilenmemesinin de aralarında bulunduğu gerekçelerle 1987’den bu yana Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararının, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehlikeye atacak nitelikte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu karar, son zamanlarda GKRY’nin adamızda ve bölgemizde gerginliği sürekli tırmandıran, Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan tavırlarına destek vermek anlamı taşımaktadır” denildi.

PATLAMAYA HAZIR OLACAK

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da “ABD bu kararla, Kıbrıs Rum liderliğinin halihazırda Güney Kıbrıs’ı her an patlamaya hazır bir ‘silah deposuna’ çevirme çabalarına da somut bir şekilde katkıda bulunmuş olacaktır” ifadesini kullandı.


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