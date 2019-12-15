KKTC: ABD Rumları silahlandırıyor

Açıklamada, “Bu karar, son zamanlarda GKRY’nin adamızda ve bölgemizde gerginliği sürekli tırmandıran, Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan tavırlarına destek vermek anlamı taşımaktadır” denildi.



PATLAMAYA HAZIR OLACAK



KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da “ABD bu kararla, Kıbrıs Rum liderliğinin halihazırda Güney Kıbrıs’ı her an patlamaya hazır bir ‘silah deposuna’ çevirme çabalarına da somut bir şekilde katkıda bulunmuş olacaktır” ifadesini kullandı.