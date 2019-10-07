Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7144
  • 6,2824
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Kızının sevgilisini öldüren Türk iade edildi 

Kızının sevgilisini öldüren Türk iade edildi 

Kızının sevgilisini öldüren Türk iade edildi 

Fransa’da 2014’te cinayet işledikten sonra Türkiye’ye kaçan bir Türk vatandaşı, Ankara tarafından Fransa’ya iade edildi.

Muhittin Uluğ, kızının sevgilisi 20 yaşındaki Julien Videlaine adlı Fransiz genci öldürmekle suçlanıyor. Fransız gencin, Uluğ’un Paris’teki evinde 18 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirtiliyor. Uluğ cinayet sonrası Türkiye’ye kaçmış, Fransız makamları Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkararak iadesini talep etmişti. Uluğ, Mart 2018’de yakalanmıştı. Fransa’ya iade edilir edilmez yargıç karşısına çıkarılan Uluğ hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Uluğ tutuklu yargılanacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Eser Yenenler baba oldu
Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
<p>İddiaya göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi´ndeki bir sitenin bahçesinde oynayan Ürdünl

Mersin´de Çocuğa Atılan Tokat Türkiye´yi Ayağa Kaldırdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…

Yeşilçam’ın en bilinen isimlerinden Yadigar Ejder’in dramatik hayatı…