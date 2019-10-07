Kızının sevgilisini öldüren Türk iade edildi
Fransa’da 2014’te cinayet işledikten sonra Türkiye’ye kaçan bir Türk vatandaşı, Ankara tarafından Fransa’ya iade edildi.
Muhittin Uluğ, kızının sevgilisi 20 yaşındaki Julien Videlaine adlı Fransiz genci öldürmekle suçlanıyor. Fransız gencin, Uluğ’un Paris’teki evinde 18 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirtiliyor. Uluğ cinayet sonrası Türkiye’ye kaçmış, Fransız makamları Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkararak iadesini talep etmişti. Uluğ, Mart 2018’de yakalanmıştı. Fransa’ya iade edilir edilmez yargıç karşısına çıkarılan Uluğ hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Uluğ tutuklu yargılanacak.