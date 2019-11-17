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Kızıldeniz'de Suudi Arabistan-Çin'den ortak deniz tatbikatı

Kızıldeniz'de Suudi Arabistan-Çin'den ortak deniz tatbikatı

Suudi Arabistan ve Çin deniz kuvvetleri Kızıldeniz'de ortak tatbikat başlattı.

Suudi Arabistan Haber Ajansına (SPA) göre, Kızıldeniz'deki Kral Faysal Deniz Üssü'nde, Suudi Arabistan ve Çin deniz kuvvetleri "Mavi Kılıç 2019" olarak adlandırılan ortak deniz tatbikatı başlattı. 

 Üç hafta süreceği belirtilen tatbikatın, iki ülkenin donanmaları arasında iş birliğinin artırılması, bilgi alışverişi, terörizm ve korsanlıkla mücadele konusunda kapasitelerinin geliştirilmesini hedeflediği kaydedildi.

AA


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