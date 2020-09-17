Kıyamet alameti gibi! Gökten yüz binlerce kuş ölüsü yağdı

ABD’nin New Mexico Eyalet Üniversitesi’ndeki biyologlar, eyalet genelinde son 1 ayda yüz binlerce göçmen kuşun neden ölü bulunduğunu bulmaya çalışıyor. Kuşların ölümüne neden olduğu düşünülen faktörlerden biri, Kaliforniya ve diğer Batı eyaletlerinde ortaya çıkan ve kuşları erken göçe zorlamış olabilecek orman yangınları. CNN’e konuşan Profesör Martha Desmond, “İklim krizi de bunda rol oynuyor. ABD’de 1970’ten beri 3 milyar kuşu kaybettik” dedi. Ayrıca bazı kuşların göç yollarını değiştirmek zorunda kaldığı, diğerlerinin de dumanı soluduğu ve akciğer hasarı aldığı düşünülüyor.

TUHAF DAVRANIŞLAR



Aralarında ötleğenlerin, serçelerin, karatavukların da yer aldığı ölü göçmen kuşlar, Colorado, Teksas ve Meksika’da da bulunuyor. Bölge sakinleri ve biyologlar kuşların ölmeden önce tuhaf davrandıklarını bildirdi. Örneğin, normalde çalılarda ve ağaçlarda görülen kuşlar, yerde yiyecek ararken ve böcekleri kovalarken tespit edildi.

351 CARETTA CARETTA KIYIYA VURDU



Meksika’da ise 137 deniz aslanı ölüsünün sahile vurduğu bölgede yıl başından bu yana 351 caretta caretta ölüsü bulundu. Ağların deniz kaplumbağalarının ölmesinin temel nedenlerinden biri olduğuna işaret edildi.